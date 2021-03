Ellos pueden estar tranquilos conmigo, porque uno es un buen motivador, les habla y los orienta. He estado en selecciones, me tocó quedar fuera y esas vivencias las sé, entonces hay que tenerlos motivados y saben que en cualquier momento los pueden llamar. Hay varios que se merecen ser convocados, pero no doy nombres para que no diga que quiero a todo Cartaginés en la Selección. Igual, de cierta manera podría decirse que no me sirve que los llamen, porque me los quitan, aunque los quiero ver en Selección, me gusta eso.