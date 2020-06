De todo un poco. Yo con ellos hablo el día después, yo creo en los muchachos. Estamos en una buena posición. No podemos caernos en estos momentos por un resultado. Tiene que haber un enojo, pero mañana hay que pasar la página. Hay que tocar aspectos objetivos, tuvimos tres buenos partidos y luego este malo. Hay que mantener un balance. No se puede ir a los extremos. Al final el mejor va a ser el que quede campeón y hoy no están los cuatro clasificados.