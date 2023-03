Hernán Medford tiene nuevo equipo y afirma que la Selección está obligada a ganarle a Martinica

Tras cuatro meses lejos del fútbol nacional, Hernán Medford tiene nuevo equipo, aunque su función no será como estamos acostumbrados a verlo, dirigiendo desde el banquillo.

Medford aportará su conocimiento como asesor de Jicaral, club de la Liga de ascenso que lucha por regresar a la Primera División.

“Sí es un asesoramiento que le voy a dar a Jicaral, ya eso está definido. Ya empecé, pero como asesor nada más, no tiene nada que ver como asistente o entrenador. Los voy a asesorar en toda la parte deportiva”, dijo Hernán.

Antes de asumir en JIcaral y luego de su salida de Herediano en noviembre del año pasado, Medford estuvo en Dubai.

“Estuve dos meses en Dubái viendo un proyecto en un equipo y al final no quise quedarme, porque no tenía las condiciones para estar por allá”, aseguró el entrenador.

Pese a que hasta ahora se vincula a un club, Medford ha seguido de cerca lo que pasa en el fútbol nacional y para él, los resultados obtenidos, ya sea por la Selección o clubes en Concacaf, es una muestra de que nos hemos estancado.

“Estamos un poco estancados y esperamos que se siente cabeza. Hay que cambiar muchas cosas para mejorar, desde ligas menores a lo más alto. Somos un país con seis campeonatos mundiales y debemos mejorar en todo”.

Respecto a la Selección Nacional que el sábado enfrenta la Liga de Naciones con el primer duelo de visita ante Martinica, el timonel manifestó que se debe derrotar a los caribeños y a Panamá.

“Es obligación sacar estos dos partidos, obviamente que tampoco digo que son juegos fáciles, porque todo encuentro es complicado, pero sí es una obligación ganar los dos partidos. Estar en la Final Four, es una obligación”.

-¿Si no se clasifica a la Final Four hay que quitar a Luis Fernando Suárez como técnico de la Selección?

“No me meto en eso, es un tema que no es mío, quienes deciden son los dirigentes. No tengo potestad para opinar de eso”.

Hernán Medford fue presentado como el nuevo asesor deportivo de Jicaral. (Foto Prensa de Jicaral):

En otro asunto que Medford dijo que tampoco se mete es en la forma como debe jugar la Tricolor, si más ofensiva o a la espera del rival; para él eso queda en manos del entrenador.

“Los periodistas, yo, ni nadie tenemos derecho a decir cómo tiene que jugar la Selección. El especialista y a quien se le paga para eso y para mí una persona experimentada es el entrenador. No tenemos derecho a decir cómo juega la Selección, el equipo jugará como quiera el técnico, pero el plantel debe dar frutos y ser efectivo”.

Hernán también añadió que puede ser extraño que el goleador del campeonato no haya sido convocado, en este caso Johan Venegas.

“Lo que es normal es que el entrenador escoja lo que a él le guste, son decisiones de él”, resaltó Medford.

Hernán aclaró que su labor como asesor con el cuadro porteño es hasta el 4 de junio y después asumirá un proyecto que está desarrollando.

“No puedo decir qué es, pero no tiene que ver con ser técnico de algún equipo”, mencionó.

Medford agregó que no extraña dirigir, estar en el banquillo o desde la línea girar instrucciones. Tampoco lo descarta a futuro o por qué no, asumir una gerencia deportiva.

“Cuando termine aquí el 4 de junio tengo otro proyecto que no es dirigir. Y ser gerente deportivo, claro eso lo podría hacer. Lo primero que empecé hace unos años en Saprissa fue gerente deportivo y sé que lo puedo hacer bien”.