De eso no hablo, hablo del equipo, no hablo de individualidades, me gustaría hablar de todos los 18 hoy, pero no puedo, entonces es simplemente fútbol y todos andan en buen nivel ahorita y hay que aprovechar eso. Los pies en la tierra, no se ha ganado nada. Tenemos que ir tras el objetivo, que es clasificar y después buscar el otro.