Yo siempre he dicho que el fútbol no tiene nacionalidad, no tiene edad, el que es bueno es bueno. No me gusta hablar individual, tal vez no pensamos ver a un cubano jugando en nuestro fútbol. Marcel hace todo porque tiene un gran equipo, grandes compañeros, él concluye las jugadas de ellos, al final sin los compañeros no podríamos tener a Marcel. Sí es interesante su nacionalidad, un jugador diferente a lo que hemos visto. Buscar que quede goleador, eso es un plus, clasificar y que Marcel pueda terminar como goleador.