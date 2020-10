“No podemos buscar excusas, porque ya demostramos una vez que sin ritmo igual lo hicimos bastante bien (torneo anterior). Hay que demostrar de nuevo que no nos afectará el parón, aunque es natural que complique algo. Igual, trataremos de que sea lo menos posible, pese a que se sabe que el fútbol es de ritmo... No se trata de salir después a decir que se perdió o no se jugó bien porque no se tenía a cierto futbolista. Si ganamos sería excelente y si no, pues no hay excusas”, añadió.