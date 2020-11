Cuando uno acepta las cosas, uno no se engaña y está convencido de mejorar. El partido pasado lo aceptamos, no jugamos bien, nos autocriticamos, el cuerpo técnico y jugadores, y ahí es donde viene lo que pasa hoy, ratificamos que somos un equipo que anda bien, fue un mal partido nada más. Las críticas tienen que ser objetivas, algunos de los que nos criticaron como que fuéramos el más malo, a ver qué dicen ahora que ganamos de forma contundente. Cartaginés es un equipo que ha tenido constancia, ¿cuántos partidos tiene este equipo de no perder en casa? hace años no se lograba eso. Y como les dije siempre, todos los jugadores son importantes para mí, se demuestra que cualquiera puede meter goles, cualquiera, aunque siempre hay uno que es el goleador del equipo, hoy es Marcel, sabemos lo importante que es él, pero así como es importante él, es importante el resto de muchachos, todos tienen la misma importancia, hay trato igual para todos, nombres diferentes que hacen goles y ayudan al equipo a ganar.