Hernán Medford responde a los ‘memes’ que hizo Puntarenas piropeando a la dirigencia porteña

Después de ganar invicto la fase regular del Torneo Apertura 2022, el técnico del Herediano, Hernán Medford aseguró que su equipo está preparado para la semifinal ante el Puntarenas FC, el domingo 9 de octubre a las 3 p. m., en el estadio Miguel Lito Pérez

Medford, quien buscará su tercer título con el Team, aseguró que espera una fiesta en el reducto porteño y que respeta el trabajo de la dirigencia puntarenense encabezada por su presidente Héctor Trejos. No le preocupa los memes o comentarios del jerarca, pues considera que es solo fútbol.

Luego de que la semifinal entre Herediano y Puntarenas quedó definida, Trejos en sus redes sociales subió una imagen de un tiburón comiéndose un barco con el escudo rojiamarillo y resaltó que los porteños no temen al Herediano, lo que algunos aficionados florenses vieron como un irrespeto.

En cuanto al trabajo del equipo, Hernán, mediante un video dado a conocer por el club, rescató la labor realizada durante la semana y confiado en tener a su plantel listo.

“Necesitábamos esta semana larga para corregir errores, que con la seguidilla de partidos no habíamos tenido tiempo para trabajar en lo táctico y físico, Además aprovechamos para descansar a los jugadores mentalmente. Esta semana larga sin duda nos va a ayudar mucho para lo que viene”, comentó Medford.

Torneo cortito Copiado!

El estratega comentó que no se confían por lo hecho durante el campeonato, pues para ellos las semifinales son borrón y cuenta nueva y así lo saben sus jugadores.

“Estamos muy positivos. Después de un campeonato con 16 partidos sin perder, el equipo está motivado, pero hemos entendido que es pasado, que se debe pasar la página. Este es un torneo “cortito” que esperamos sea de cuatro partidos; esa es la idea, para tener la posibilidad de conseguir el campeonato”, manifestó Medford.

“Ningún partido es fácil, eso está claro, menos una semifinal y una posible final. El equipo está bien motivado. Sabemos que no se pueden cometer errores, porque en semifinales se pagan caro. No hay partidos perfectos, pero cuando se cometen el mínimo de errores, hay más posibilidades de sacar una victoria”, aseguró.

En cuanto a los memes y lo dicho por el jerarca de Puntarenas, Héctor Trejos, el técnico rojiamarillo le baja el tono y lejos de entrar en polémicas felicitó a la directiva del conjunto arenero por su buena labor, luego de ascender esta temporada a la máxima categoría.

“Volver a Puntarenas me motiva; hace tiempo que no voy por esos lados. Tengo que felicitar a la afición de Puntarenas que hace del fútbol una fiesta. Mis respetos. Viven los partidos de esa manera y estamos invitados todos. Ojalá sea una fiesta para los heredianos también, que disfruten, que sepan que es solo fútbol y no pase nada”, indicó Medford.

“Respeto al presidente del Puntarenas, el cómo subió a Primera a su equipo y están en semifinales. Posiblemente lo que dijo fue la parte emocional, pero no pasa nada, lo admiro, van arreglando el estadio y eso es muy importante, que venga gente a ayudar al fútbol. Lo que dijo o no dijo, seguro fue por la emoción, pero estoy seguro que él respeta al Herediano”, afirmó.