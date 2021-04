No, no, tal vez frustrado un poco porque cuando usted ve que un equipo genera y genera y afecta ese mal de la definición, como en el resto del fútbol nacional, pues uno se frustra, pero diay como seres humanos se falla y yo no voy a juzgar nunca a los jugadores porque uno como líder debe asumir la responsabilidad de lo pasa. Yo dejo al equipo a dos puntos de clasificar, creo que también si hacemos mejor las cosas pues estuviéramos más arriba, pero me voy de Cartago haciendo cosas muy buenas, por ejemplo dos clasificaciones, debuté muchos jugadores, consolidé varios jóvenes, eso me deja tranquilo a la hora de salir de Cartago.