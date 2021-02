”No me preocupo, sino que me ocupo. Entonces empezar que si hace falta uno... Lo del año pasado ya no está y no se habla más, se acabó el tema con eso. Estamos con gente que tiene capacidad, se está adaptando y va a hacer las cosas bien. Ya señalé que los nuevos necesitan su tiempo para adaptarse, pero tengan por seguro que ellos son muy efectivos. Sin embargo, eso otro no viene ni al caso.