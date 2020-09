No todos los partidos se pierden por la parte táctica, algunas veces se cae porque no se es efectivo en algún momento, porque tuvimos opciones en el segundo tiempo y no concretamos. Sabíamos lo que iban a hacer ellos y no hay excusas, porque nos ganaron bien. La que tuvieron la aprovecharon y nosotros no contamos con claridad en el primer tiempo. Para el segundo se tuvo más actitud, el equipo tuvo más opciones y no se anotaron.