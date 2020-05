Pues eso es una estadística, es positiva, pero eso no quiere decir nada. Yo siempre he dicho que las estadísticas sirven para un partido, pero a la hora de un partido no podés confiarte en eso, jamás. Es como dicen, que hace años Cartago no le gana aquí a Alajuela, yo creo que el partido de este martes ni a favor, ni en contra, usamos la estadística o la historia.