Hernán Medford: 'Los que piensan que en la cuadrangular se va a golear, están equivocados'

Hernán Medford aseguró que su equipo llega en un buen momento a la cuadrangular final del Torneo de Verano (Juan Diego Villarreal)

¿Cuál es el análisis que hace del triunfo ante Carmelita?

El primer tiempo no me gustó. Hice algunos cambios para darles minutos a varios jugadores para saber si están listos para jugar en la cuandrangular final, por eso fueron los cambios. Lo explico para que la gente que no entiende deje de batear y dejen de joder, para eso son los cambios.

El segundo tiempo fue diferente, le pasamos por encima a Carmelita y pudimos anotar más goles. Esta victoria nos da confianza para lo que viene, ver hacia adelante y creo que el cierre fue bastante bueno y aunque se habló mucho al final terminamos en el segundo lugar del torneo.

¿Cómo termina el Herediano la fase regular?

Creo que terminamos bien, pero siempre hay que corregir errores. También hay que analizar cuáles son los jugadores que están metidos totalmente y listos para jugar la cuadrangular. Esas no son cosas que se hablan públicamente, pero yo sé quiénes están. Por otra parte, los que piensan que en la cuadrangular se va a golear están equivocados, ningún equipo piensa en eso. En la cuadrangular es ganar a como sea y sumar los tres puntos, porque al final es lo que vale.

¿Qué no le gustó de Rafinha que lo sacó en la primera parte?

No doy explicaciones de las decisiones que tomo en torno a mis jugadores, eso yo lo hablo a lo interno. Hice los cambios que fueron necesarios, pero como dije, eso se hablará internamente.

¿La cuadrangular es cómo la esperaba?

Nosotros no estábamos esperando a nadie, faltando 10 minutos ni teníamos claro quién iba a clasificar en el cuarto lugar. Ahora que lo sabemos puede decir que vamos a jugar contra el Santos, un equipo al cual le tengo mucho respeto porque vuelve a clasificar por segunda ocasión consecutiva, por lo que debemos ir bien preparados, buscando la revancha del torneo anterior.

¿Le cambió el panorama que Santos clasificara en lugar del Cartaginés?

Cualquier rival es de respeto. Todos los adversarios son peligrosos, no importa el nombre. De momento nuestro primer rival es Santos y ahora debemos corregir algunas cosas en que fallamos en la anterior cuadrangular.

¿Cuál fue el aprendizaje que le dejó la cuadrangular del torneo anterior?

Que debemos mejorar y afinar todos los detalles. Tenemos que aceptar que nos equivocamos en algunas tomas de decisiones, pero también espero que la otra parte también sea pareja. El que no entiende confío en que pueda captar la idea, cuando digo que la otra parte tiene que ser bien parejita y que al final gane el mejor en la cancha.

¿Le cambia mucho su idea, la ausencia por expulsión de Elías Aguilar, para los dos primeros partidos de la cuadrangular?

Aquí todos los jugadores están aptos para jugar, este equipo no depende de uno u otro jugador. Pues tenemos futbolistas de mucha calidad, no hay ninguno indispensable Con lo que tenemos es suficiente, no será fácil, pero nuestra obligación es ganar el primer partido.