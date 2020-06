Cómo me voy a quedar con un 4-0, sino con lo general, que fue un equipo que clasificó bien, no como dijeron otra cosa, que es un irrespeto total. Fue el mejor equipo de la segunda vuelta, el mejor equipo de visita. Para llegar a la excelencia hay que hacer más para buscar un campeonato y dar alegrías, pero debemos ir poco a poco, en el fútbol no hay milagros, el fútbol no es de un día para otro, yo no tengo una varita mágica. Me quedo con lo que nos equivocamos, porque vamos a aprender que en el otro año no podemos equivocarnos de lo que hicimos mal, que hicimos cosas no buenas a veces, me quedo con todo lo que pasó, lo bueno y lo malo.