Hernán Medford: ‘La clasificación al Mundial es una motivación para todos y más aún para nosotros’

Hernán Medford fue presentado como el técnico del Herediano el pasado 23 de mayo, por el gerente Jafet Soto. (Albert Marín)

El técnico Hernán Medford Bryan asume un nuevo reto al frente del Herediano, al conducir al cuadro florense en las semifinales del Torneo de Clausura 2022, frente al Cartaginés, en sustitución de su gran amigo Jafet Soto Molina.

Los florenses, que avanzaron como segundo lugar del torneo, se miden al cuadro brumoso, este domingo 19 de junio a partir de las 11 a. m., en el Estadio Rafael ‘Fello’ Meza, con el objetivo de sacar un resultado positivo que los haga soñar con mantener la posibilidad de alcanzar el bicampeonato, según indicó en un video enviado por el club.

Medford, quien tiene cerca de un mes al frente del conjunto rojiamarillo, espera conocer el estado de los seis seleccionados que participaron en la concentración para el juego ante Nueva Zelanda, para saber a quiénes puede utilizar o no.

Además indicó que los dos partidos de fogueo, en la gira del club por Panamá, fueron importantes para dar rodaje a los jugadores, más allá de los resultados como fueron una derrota ante Sporting San Miguelito (4-1) y más tarde un empate contra al Tauro (0-0).

¿Cómo se encuentra el plantel de cara a la semifinal ante Cartaginés, tras un mes de haber trabajado con el grupo y los partidos de fogueo ante Panamá?

El grupo está bastante bien. Obviamente jugar una semifinal siempre es una motivación.

Usted tiene mucha experiencia en este tipo de confrontaciones. ¿Cómo se deben jugar?

Vamos a jugar dos partidos contra el Cartaginés por el pase a la final de la segunda ronda, pero yo les insisto a los muchachos que es un solo partido de 180 minutos, que es una final. Por su experiencia Herediano es un equipo que sabe jugar estas instancias, es el campeón y estamos buscando el bicampeonato. Nos encontramos muy motivados.

¿A qué le dio énfasis durante este tiempo que ha estado al frente del grupo?

Hemos trabajado muy bien en las últimas semanas. Obviamente no hemos tenido a los jugadores de la Selección, pero ya están incorporados, por lo que nos tocará evaluar cómo vienen y quién está para el partido y quién no. Pero en general tuvimos un mes muy provechoso donde logramos darle continuidad al trabajo que se venía desarrollando.

¿Qué tan importante para el grupo es que seis jugadores fueran parte de la hazaña de clasificar al Mundial de Qatar?

Solo la clasificación al Mundial es una motivación para todos y más aún para nosotros que buscamos el bicampeonato. Todos los jugadores sueñan con ir a un mundial. Es muy respetable lo que hicieron los futbolistas que jugaron la eliminatoria, hay que felicitarlos, pero cuando llegue el tiempo del Mundial no se sabe cómo van a estar, por lo que será importante para nosotros revalidar el título para que otros tengan opciones de ser elegibles y poder ir a la Copa del Mundo, por lo que la lucha apenas empieza.

¿Cuál es la mayor fortaleza del Herediano?

Es un equipo que conozco. En algún momento di el visto bueno para que algunos jugadores llegaran al club y hoy están consolidados, esa es una parte muy importante porque yo los conozco y ellos me conocen. La mayoría del trabajo ya se hizo y estoy confiado por la calidad del grupo que tenemos y contamos con mucha variedad para enfrentar al rival.

¿Qué análisis hizo del rival?

Cartaginés es un rival complicado, no es nada fácil, cuenta con una buena afición que los va a apoyar, pero no es excusa para no ir a buscar el partido en su casa.