No, es que yo no me sumo ni me resto presión. Siempre siento obligación de lograr los objetivos. En ningún equipo me he quitado presión y no me la quito acá. Siempre he estado con la consigna de buscar clasificación, ojalá se dé. Pero tenemos que trabajar mucho, corregir mucho y si lo corregimos podemos hacer una segunda vuelta buena y tener la opción. Recuerde que tras esos puestos van todos, entonces hay que luchar contra todos.