Yo pienso que con el partido uno no puede quedar contento jamás. Lo único que rescato es el primer tiempo, el segundo Herediano demuestra por qué es el campeón y tiene tantas finales seguidas. Perdimos ante el campeón nacional, le estaba costando, llega el primer gol y ya es otro equipo. En los dos primeros goles no tiene nada que ver el portero, ya el tercero es muy relativo. Teníamos controlado a Herediano, pero es un equipo campeón y no se le puede regalar ni una.