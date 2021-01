No. Los cambios son una lotería, acá es un equipo y los que entran deben rendir y los que salen, también. En el fútbol no hay nada que diga que a cierto minuto hay que sustituir a uno o a otro. El partido anterior lo ganamos sobre la hora y ahí no se habló de los cambios, pero el fútbol es muy circunstancial y no es de cantidad de minutos, es de calidad. Algunas veces entra un jugador y en un minuto anota; ahí todos dicen que por qué no se metió antes, pero esto no es así.