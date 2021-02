Es parte del fútbol y nosotros aceptamos nuestros errores. Todos los equipos han pasado una racha, entonces puedo decir que después de un año caímos en una pequeña racha. Este equipo se va a levantar, aceptamos que debemos mejorar, que nos hemos equivocado. Lo importante es aceptar y no buscar excusas. Ahora es hacernos fuertes, porque qué fácil solo en las buenas. Ahora quiero ver a la afición de Cartago, si son de Cartago de verdad. Estamos en una racha y el que se quiere salir del grupo, que se salga. Lo aseguro que salimos de esta racha porque acepto que tenemos que mejorar, porque no tengo tiempo para excusas. Si no hemos ganado es porque hemos dejado de hacer cosas, y es una racha que después de un año, dígame si todos los equipos no han estado en una, Cartago no es diferente, todos han tenido alguna racha. La aceptamos y tenemos que hacer cosas para mejorar, no es tragedia, es de ocuparse, quedan 15 partidos todavía. Los que quieran seguir en estos momentos, en que no se está del todo bien, adelante, porque sí hubo muchos que disfrutaron un año bueno. Pasan estas cosas, son parte del fútbol, pero vamos para adelante, no me estreso y vendrán las críticas porque hay que aceptarlas, cuando no se está bien es normal. Tampoco voy a esperar que hablen maravillas, pero esas son las cosas que te hacen más fuerte.