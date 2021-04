Simplemente eso define que la estrategia estuvo bien hecha, nos faltó anotar, pero diay... A veces se equivocan los muchachos, pero esto no es de recriminar jamás, hicimos lo posible para ganar, tal vez los jugadores fallaron, el línea falló también, que tiene una vista de águila porque no ve el penal, pero no sé qué vio. Ahora que no me diga que no vieron el penal, entonces como le dije nosotros como cuerpo técnico nos pudimos equivocar, los jugadores y hasta el línea porque no vio el penal.