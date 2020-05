No, no, no. Por lo mismo digo que debe ser una página falsa. No creo que un señor que respeto tanto, que admiro y que es sumamente inteligente ande con estos chismes para desestabilizar el ambiente en Cartago. Si es que fue Juan Luis, le digo: acá le dimos su triunfo, siéntese en la casa, disfrute, hoy ganó Cartaginés; está pensionado, bien rico en la casa.