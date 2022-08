Hernán Medford: ‘Es una picazón porque Herediano está en primer lugar’

Hernán Medford conversó con la prensa durante la presentación de Doer Fitness, como nuevo socio comercial del Herediano. Fotografía: Albert Marín

El técnico del Herediano, Hernán Medford, aseguró que no entiende por qué solo le buscan los errores a su equipo a pesar que es el líder del Grupo A, es el primer lugar absoluto del Torneo de Apertura 2022 y además es el único invicto, después de ocho jornadas.

Hernán, luego de empatar 2-2 con Alajuelense el domingo anterior, en conferencia de prensa indicó que solo quieren resaltar cosas negativas de su plantel, y este lunes en la presentación de Doer Fitness, como nuevo socio comercial del equipo, volvió a insistir que al Team no se le mide con la misma vara que a los otros equipos.

“Es una picazón porque Herediano está en primer lugar, hay gente que comenta fútbol, pero parece que nunca han estado en el fútbol. No todo lo que hacemos es malo, la mayoría de cosas que hace el Herediano son buenas, hay cosas malas que yo mismo se las digo a los muchachos, que hay que corregir, porque no somos un equipo perfecto, vamos a errar y algún día vamos a perder”, comentó Medford.

“Aquí no me voy a poner de víctima, pero siempre empiezan por lo malo, aunque ganemos 3-0 siempre me empiezan por lo malo; ¿por qué esa costumbre tan fea? Que aburrido esperar siempre la primera pregunta que es alguito de lo malo que hicimos y así pasa con la segunda y tercera. Es hasta la cuarta cuando se habla de las cosas buenas. Pero de eso se trata, qué vamos a hacer”, añadió.

Hernán pidió a los medios de comunicación resaltar la segunda conquista de los florenses, frente a la Liga, la cual llegó precedida de 32 pases consecutivos que culminó con la anotación de Gerson Torres que en ese momento significó el 2-0 en el marcador, que finalmente terminó 2-2.

“Hicimos 32 pases antes de anotar ese gol y no lo comentó nadie. Me hubiese gustado que se hablara de esa anotación. Es bueno que se analice, que lo vean y no solo las cosas negativas, aunque es normal, pero fueron 32 pases y me perdonan, pero a nadie escuché hablar de esa acción del Herediano y sí me equivoco me disculpo”, exclamó Medford.

El Pelícano también destacó la labor de sus jugadores jóvenes, quienes a su criterio vienen demostrando buenas cosas y también se han merecido una oportunidad.

“Somos un equipo muy bien planificado, porque contamos con futbolistas jóvenes, que tienen una interesante cantidad de minutos y con mucha hambre de buscar el campeonato, lo cual es el objetivo, pero vamos paso a paso y nuestra primera meta es buscar el primer lugar general”, dijo Medford.

“En otros equipos se habla de la cantidad de jugadores jóvenes y como que a nosotros no se nos da mucha pelota en eso. Nosotros teníamos un jugador de 19 años en la cancha (Rawy Rodríguez) y otros jóvenes en la banca (Kenneth Vargas, Marcos Escoe y Gerald Monge). Nosotros también creemos en los jóvenes, pero parece que a los equipos no tradicionales se les da pelota y del Herediano no se habla de ese tema”, agregó.