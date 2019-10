“Todo debe estar dentro del presupuesto del club, porque por más que uno quiera, hay que ver qué se puede. Dentro de las limitaciones vamos a reforzarnos, acercándonos mucho a lo que nos pidió Medford. Hablé con Hernán y le dije cómo está el equipo, que aún tenemos un año y medio complicado. No voy a gastar lo que no tengo, porque no pienso atrasarme con cosas”, concluyó Vargas.