Hernán Medford: ‘En la final ninguno es favorito y en la cancha se verá cuál es el mejor’

Hernán Medford, técnico de Herediano, dijo que su equipo está listo para jugar la final, incluso hasta expresó que si debe enfrentar de inmediato a Saprissa lo hace sin problema.

Para Medford, Herediano y Saprissa son los dos mejores conjuntos del campeonato y no dio a ninguno como favorito al cetro, es más resaltó que ha visto en los morados mucha unión.

¿Cuál fue la mejor virtud de Herediano para sacar la victoria?

Primero quiero felicitar a los muchachos porque lo hicieron bastante bien. Además felicitar a Puntarenas y su afición porque dieron un gran ejemplo en el torneo. Estoy contento, cumplimos el objetivo y reconozco que fue complicado. Al final se ganó con todos los méritos, los muchachos hicieron lo que trabajamos en la semana y así es como se juega una semifinal. Ya mañana se pasa la página porque se viene una final.

Estudiamos bien a Puntarenas que tiene su forma de jugar y complica, pero si Herediano llega a una final es porque todos han hecho un excelente trabajo, desde los jugadores a la directiva y trataremos que sean dos partidos.

¿Cuál es el favorito para la final?

En la final ninguno de los dos llega favorito, es una final que se ha jugado mucho en estos diez años y en la cancha se verá cuál es el mejor.

Hernán Medford, técnico de Herediano, resaltó su gran amistad con Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, pero destacó que en la cancha buscará ganarle el título del campeonato. (Rafael Pacheco Granados)

¿Por qué se dio la variante de Kaesher Fuller, quien salió muy enojado?

Nunca digo porque saco a un jugador, no se lo digo al futbolista, menos lo voy a hacer en público. Cuando pasó (Kaesher Fuller) le dije vaya al baño, echése agua fría y después vuelve. No pasa nada, este grupo es muy unido y él es de perfil internacional, fue un cambio táctico.

¿Y cómo analiza el duelo con Jeaustin Campos?

Los dos técnicos que hemos ganados más en los últimos años, vamos con todo los dos, lo respeto es mi amigo, pero en la cancha nos jugamos todo.

¿Llegan a la final los dos mejores equipos?

Nosotros fuimos el primer lugar e invictos y Saprissa está invicto. Además las estadísticas lo dicen, los dos mejores se van a enfrentar y vamos a ver quién es el mejor. No hay favorito y sin duda es una final disputada. En los últimos diez años saquen la estadística de los técnicos que tienen más finales, va a ser interesante una final entre mi amigo (Jeaustin Campos) y yo.

¿Qué tanto pesa el que camerino esté unido?

De las dos partes lo veo igual, veo a Saprissa unido, ninguno lleva ventaja. Ambos grupos se han manejado bien, andan bien y en la cancha se demostrará cuál es el mejor.

¿Cuánto pesa un día más de descanso?

No eso no pasa nada, con la motivación de una final si tenemos que jugar mañana, la jugamos.

¿Qué significaría darle a Herediano la copa 30 y empatar a la Liga? ¿Va a apostar algo con Jeaustin Campos?

A veces se vale divertirse un poco y ahí veremos si se apuesta algo o no. Y lo otro del título 30, esa parte ni la pienso, pienso en ganar. Tal vez el aficionado sí está pendiente de ese dato, pero yo ni me acordaba de eso. si uno gana ustedes (periodistas) sacarán historias y estadísticas, pero ya Alajuelense no está metido en el baile y hay que tenerle un respeto.

¿Cómo toma haber dirigido antes en su carrera a Saprissa?

Esa es la parte profesional, gané títulos con Saprissa y en contra de Saprissa y gané títulos contra Herediano, pero soy profesional. Demostré la calidad de entrenador que soy y a quien le cae el guante que se lo plante.