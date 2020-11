Nosotros no estamos pensando en Saprissa, sino en nosotros, este partido a nivel de resultado no me gusta, pero a nivel de juego desde el primer minuto al último jugamos bien. Nos faltó meter una y la que metió Heredia no la metimos nosotros. Dependemos de nosotros, podemos perder ese primer lugar, pero tener esa misma consigna es importante, estos son los partidos que uno pierde pero se va tranquilo, porque si uno ve a un equipo que tiene a Herediano 50 minutos debajo del marco, eso quiere decir que nos faltó ese último toque, pero tuvimos a Heredia debajo del marco y el primer tiempo jugamos bien, Heredia se lleva el triunfo y eso duele. No podemos hacer nada, simplemente seguir adelante, con un partido como hoy, esto me deja tranquilo, porque son partidos atípicos que se llega y se llega pero no se abrió el marco.