Es una situación de sentido común. Yo tenía una camisa celeste y el rival usaba camiseta negra y mis asistentes tenían una camisa oscura. Yo usé esa camisa porque sabía de qué color eran las de los equipos y la de los árbitros, por lo que no se iban a confundir. Si el árbitro me dice que mis asistentes deben ponerse un chaleco, yo mismo se los digo. No es que yo hago lo que me da la gana, pero siento que debían preocuparse por cosas que pasan en la cancha y no en que las camisetas estén parecidas.