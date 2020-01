No hago diferencias, voy a muerte con el equipo con el que estoy, porque soy un profesional. Ahora estoy con Cartaginés, pelearé por este equipo hasta el final y me comeré cualquier bronca por este club. Este es un reto muy bonito por la historia. Dijeron que yo mencioné que este no es un equipo grande, pero no saben que yo siempre he enseñado que no se dice grande, sino tradicional. Alajuelense, Cartaginés, Saprissa y Herediano somos tradicionales.