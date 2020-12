“Cuando hay cosas que no están bien es difícil dar un paso más allá. Es difícil que Cartago vaya a una final. Así es difícil. Lo dije aquí: A mí me preocupan más los árbitros que Alajuelense. No quiero decir que fue culpa de Alajuelense, que fue un equipazo.Todavía hay una televisora que dice que no fue mano (anotación de Jurguens Montenegro) ¿Por qué no acercan la cámara aquí (a la pantalla de su teléfono) y ven la mano. Aquí atrás se ve la mano” señaló Medford.