“Cuesta digerir este tipo de cosas, me preguntan de medidas, pero en tan poco tiempo no puedo ni razonar. En este momento se me cae la cara de vergüenza por la forma y las actitudes con las que se pierde. El equipo corrió y metió, pero eso no alcanza, así que no tengo que hablar mucho. Uno hasta anticipa lo que va a pasar, le dice a los jugadores y les ayuda en esa forma, pero dentro de la cancha hay actitudes que hay que ir cambiando”, recalcó el timonel.