Yo no lo veo así. El equipo genera opciones. No, no. Estoy muy tranquilo con esos dos. Y tenemos mucha variedad de jugadores. Recuerde que una de las cosas principales es defenderse bien. Es la filosofía del fútbol actual. Lamentable. Mientras no le metan un gol a uno, siempre tendrá la oportunidad de ganar. Y nuestro portero se fue en blanco, que fue uno de los menos vencidos del torneo anterior. Increíblemente no está en la lista de los mejores (los nominados a mejor guardameta del pasado torneo). No se si será que ven el fútbol en blanco y negro y solo la parte blanca cuenta. Invito a los que eligen que vean estadísticas. Algunos no lo hacen.