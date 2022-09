Hernán Medford da las ‘gracias’ a quienes lo veían más como figura de televisión que como técnico

Hernán Medford aseguró que el orden táctico y la concentración, serán claves para sacar la serie frente al Real España, por la Liga Concacaf. (Jose Cordero)

El técnico Hernán Medford no oculta que el equipo Real España de Honduras no se las pondrá nada fácil en el partido de vuelta de la Liga Concacaf, luego de haber caído 3-1 en territorio catracho, pero confía en sus jugadores y el apoyo de la afición del Herediano, para darle vuelta a la serie.

Pero Medford tampoco dudó en responder a aquellas personas que pensaron que, luego de su incursión en la televisión no volvería a entrenar y menos a ser exitosos con el Team, luego de caer en las semifinales del Torneo Clausura 2022 frente al Cartaginés.

El compromiso entre la Realeza y los rojiamarillos será este jueves 15 de setiembre a las 6 p. m., en el Estadio Nacional y los boletos tienen un precio de 2000 colones y pueden ingresar dos personas con una de las entradas.

¿Cuál sería la clave para poder darle la vuelta al marcador en la serie que van perdiendo 3-1 ante el Real España de Honduras, por la Liga Concacaf?

La clave del éxito de un equipo es saber manejar un balance, sabiendo que estamos dos goles abajo. No es querer ir a buscar el triunfo con mucha gente, de forma desesperada, desordenada. Debemos manejar bien los momentos, respetar la parte táctica y como dije manejar un balance adecuado.

¿Arriesgará jugando con un solo volante contención?

Lo estrategia no lo voy a comentar. Lo que vamos a hacer es algo interno, lo verán el día del partido y antes no lo puedo decir.

La serie se ha visto como un duelo entre Costa Rica y Honduras, por todo lo que se ha dicho ¿Usted lo ve de esa manera?

Es un torneo internacional en el cual cada uno defiende lo suyo. Debe haber respeto, ver la historia de cada país a nivel futbolístico. Por ejemplo, nosotros tenemos seis mundiales, olimpiadas y mundiales menores y merecemos respeto. Al igual que Honduras, que fue al Mundial primero que nosotros, tienen su historial en olimpiadas y se debe valorar todo lo que han hecho.

A mí me tocó defender a los dos países y siento que no puede haber un irrespeto porque cada uno tiene una historia futbolística muy grande y eso tenemos que tenerlo claro.

¿Cómo sería el arranque ideal para el Herediano en el partido?

Todos quisieran que a los dos minutos podamos meter un gol, pero debemos jugar un partido inteligente.estar concentrados no ser emocionales, no cometer errores, aprovechar las oportunidades, hay que saberlo llevar. El aficionado no puede desesperar al equipo, debe apoyarlo, exigirle, pero no confundirlo con recriminaciones. Invitamos a los aficionados a que nos ayuden, nos motiven y los que lleguen al estadio nos den buenas vibras para sacar esto entre todos.

Usted se alejó del fútbol y estuvo ligado en diferentes programas de televisión, por lo que algunos pensaron que no volvería a dirigir ¿Cómo toma su actual momento con el Herediano?

Imagínese. No estaba en el fútbol y seguían hablando de uno de los mejores entrenadores de la historia. La gente no habla que estuve 10 años trabajando sin parar y paré por un añito. Si hablan de uno es porque es importante, gracias a aquellos que hablan de mí. Tampoco me importa aquellos que me critican, trato de no darles importancia y la idea es conseguir más cosas en el fútbol.

¿Podrá recuperar a alguno de los jugadores lesionados, además de a Yeltsin Tejeda?

Recuperamos a Yeltsin y esperamos contar con un par de los que han estado ausentes. Eso es importante porque más allá de la Liga Concacaf se viene el cierre del campeonato donde vamos a jugar muy seguido y será muy duro en la parte física. Tampoco vamos a contar con los seleccionados y es necesario tener a todos los futbolistas bien para lo que vamos a disputar.