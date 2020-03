Creo que siempre he dicho que hay que apartar los resultados de cómo se juega, lo más importante es el resultado. Hubo errores de los que ustedes ya saben, no le vamos a quitar méritos a Saprissa, el que la aprovecha, gana; no aprovechamos nuestras oportunidades. Me deja contento el equipo, no el resultado, la parte de cómo se jugó no me deja contento, las terceras personas tuvieron errores y Saprissa se aprovechó de esos errores. Confío en que podemos buscar la clasificación.