Hernán Medford confía en que la idea del retiro de Esteban Alvarado sea solo una ‘calentura’

Herediano consiguió su segunda victoria en el Apertura 2022, al imponerse 1 a 0 contra Guadalupe en el Colleya Fonseca. Eso es parte de lo que destacó Hernán Medford en la rueda de prensa posterior al juego, a pesar de que no le gustó el segundo tiempo que hizo su equipo.

Los futbolistas salieron molestos. ¿Qué opina de esto?

Contento con el triunfo, pero a veces hay que empezar con lo malo. Por qué no empezamos con lo bueno, hicimos un buen primer tiempo, el gol y luego hablamos de la malo, porque el segundo no estuvo bueno.

No hay partido fácil, Guadalupe juega bien y el equipo viene de un desgaste físico y al final las conclusiones son positivas y yo creo que después uno analiza por qué bajamos en el segundo tiempo y hay que darle méritos al rival.

Ellos hicieron las cosas bien porque tienen condiciones de hacerlas y nosotros en el primer tiempo hicimos buenas cosas. En el fútbol siempre tenemos que mejorar, aunque ganemos.

¿Por qué se le vio molesto?

Nada ocurre, yo así dirijo todos los partidos, no quiere decir que esté molesto. Siempre dirijo así, ellos están acostumbrados a que uno viva los partidos. Cuando uno se sienta, analiza el video, hay cosas que hay que mejorar para seguir consolidándonos, viene el partido contra Alajuela, que nos vamos a pelear el primer lugar y este partido sabe bastante bien.

¿Para qué está este equipo?

El equipo está para ser campeón, tenemos siete u ocho seleccionados, eso suma la responsabilidad de buscar el campeonato.

¿Cómo manejará las cargas?

Tiene una cantidad de jugadores suficientes, ahorita nos cayó todo encima, lesionados y expulsados, pero tenemos suficientes. Eso hay que manejarlo para que los muchachos den el 100%. Es difícil de un partido a otro cambiar todo el equipo. Cuando un equipo mete esa intensidad, lo sentimos en el segundo tiempo y no le vamos a quitar méritos a Guadalupe.

Aunque no fue lo que quería, suma seis puntos. ¿Cómo trabajará para el partido contra la Liga?

Tampoco es que uno va a entrar pensando que vamos a golear, es un rival que juega bien. Fue un tiempo para cada quien. Al final, lo que vamos a hacer es bajar las cargas y ver el video para corregir errores. Lo importante es que se sumó, en el fútbol lo que más se reconoce son los resultados, entonces a veces hacés un partidazo y no tenés el resultado. El segundo tiempo no lo hicimos del todo bien como el primer tiempo.

¿Cómo será esta semana porque enfrentarán a la Liga?

Nos jugamos el primer lugar, no hay favorito, es un partido esperado para pelear el primer lugar. Tenemos que hacer valer la casa, es claro.

¿Qué pasó con Orlando Galo?

Yeltsin Tejeda también salió golpeado, no me han informado, pero sí me preocupa que hayan salido golpeados.

¿Necesita refuerzos?

No, yo estoy contento con lo que tengo, nos ha caído la situación de muchos lesionados, las expulsiones, ya volverán y hay algunos que están prácticamente fuera del campeonato, pero con lo que tenemos nos tiene que alcanzar para buscar el campeonato.

Esteban Alvarado dijo que pensará más en frío eso de que se retirará dentro de un año. ¿Qué piensa de eso?

Eso es decisión de cada quien, para mí es un portero de Selección y lo demostró este sábado y seguiré pensando lo mismo. Esa decisión de retirarse cuando quiera será decisión de él, ojalá se quede un buen tiempo acá en Herediano. A veces son calenturas de un día para otro. Es un gran portero tanto para Herediano como para la Selección.