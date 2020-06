Yo estoy satisfecho con lo que pasó. Mucha gente nos quiere minimizar, el fútbol es de resultados, yo he jugado partidos muy buenos y he perdido. Hoy se jugó un partido muy parejo, ellos pegaron una en el poste. Nosotros celebramos solo el día de hoy, el Cartaginés se merece celebrar hoy, ya mañana pasamos la página. Yo felicito a esa afición de Cartago, no minimicen algo que se ganó bien. Quedamos a cinco puntos de Herediano y Alajuelense. Denos algo positivo. Estoy mandando dardos.