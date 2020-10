Que tema más cansado eso, con un solo jugador. Ya me aburre, ni voy a contestar. Ganamos, ganó Cartago, perdimos, perdió Cartago. Ya ese tema del peso ya no va, señores. Después se enojan conmigo porque estoy cansado de repetir lo mismo. El equipo asume la responsabilidad cuando se gana y cuando se pierde, dejemos de individualizar, yo no individualizo. No me hagan preguntas para hablar individualmente porque no me caben. Perdió Cartago, la semana pasada ganó Cartago. Esa necedad de hablar de un jugador, de otro jugador y de otro jugador ya conmigo no va, entonces no pierdan el tiempo en hacerme ese tipo de preguntas.