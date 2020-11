¿Retroceso? Eso no viene al caso, porque fue un partido. Decir que es un retroceso no me gusta. Hoy fuimos un desastre, pero seguimos de líderes del grupo, lo que pasa es que tuvimos un partido malo, donde todos somos responsables, fue el peor partido del campeonato. Tenemos que aprender, no nos puede pasar esto y tampoco nos va a quitar que el Cartaginés es un buen equipo, No hay nada más que decir.