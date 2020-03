Los directivos del club me dieron el permiso para regresar a Argentina y pasar la cuarentena con mi familia. Quería estar con ellos para no pasarla solo en Costa Rica, pero tuve un problema con el vuelo y tocó regresar. El inconveniente fue en Houston, porque el viaje era de Costa Rica a Houston, luego a Canadá y finalmente Buenos Aires, pero cuando iba a hacer el embarque para Canadá me preguntaron que si tenía la visa o la residencia para ese país y le dije que no, porque la persona que me atendió en suelo tico me dijo que no había problema porque era pasajero de tránsito.