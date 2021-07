Hermano de Luis Marín ya es opción para jugar en la zaga de Alajuelense

Esteban Marín estuvo en conferencia de prensa este jueves en el Morera Soto. (Francisco Barrantes)

Alajuela.

Alajuelense ya tiene otra opción para suplir cualquier baja o lesión en la zaga central. Se trata del joven de 20 años Esteban Marín, quien es el hermano del exdefensor Luis Marín.

El zaguero fue ascendido al primer equipo para este Torneo de Verano, e incluso estuvo a punto de debutar el domingo anterior cuando los manudos visitaron al Municipal Liberia.

Para ese día, Marín entró en los planes de Javier Delgado en dos escenarios. El primero, que no llegara a tiempo el pase internacional del panameño Harold Cummings, que al final recibió el documento el sábado. El segundo, que Johnny Acosta no se recuperara tras pasar una mala noche debido a un cuadro de vómito.

El defensor, quien estuvo nueve años en las ligas menores manudas, quiere desmarcarse de la exitosa carrera de su hermano.

"Sobre mi apellido, sé lo que representa. Siento un gran orgullo por mi hermano; sin embargo, él ya hizo su carrera. Lo tomo como ejemplo porque yo quiero hacer la mía, soy Esteban Marín y no que me tomen como mi hermano, quiero hacer mi nombre y luchar por lo mío", dijo Marín.

El joven está en Alajuelense desde el 2007. El año anterior fue campeón con el alto rendimiento que dirige Mauricio Montero.

Su estilo de juego. El menor de los Marín tiene un estilo de juego muy parecido al de su hermano, pues le gusta salir jugando, es decir, no es de reventar un balón a no ser de que sea necesario.

"El mayor seguimiento que le he dado a mi hermano es en las selecciones menores. En mi caso, me caracterizaba por medir bien los tiempos y buscar la anticipación, características que veo en él", explicó Luis, asistente de Óscar Ramírez en la Selección Nacional.

Por su parte, Mauricio Montero señala que Esteban Marín tiene el mismo corte del hermano, aunque igual se pueden encontrar algunas diferencias.

"Por ejemplo, no tiene la misma contextura que su hermano, pero considero que él es un poco más rápido para las coberturas. Además, tiene buena pegada para los tiros libres y le va bien en el juego aéreo", dijo Montero.

El Chunche comentó que el joven es un ejemplo de esfuerzo y superación.

"Él estuvo como año y medio sin jugar por una lesión en la rodilla, hubo que trabajarlo mucho en la parte mental, la rodilla por momentos se le inflamó y él se desmotivaba. Había que hacerle ver que todo es parte de esta carrera; él ahora recoge los frutos", dijo Montero.

Luis y Esteban tienen una buena relación, sin que esto lo haya llevado a interceder por su hermano.

"Yo siempre me he mantenido al margen. Lo que Esteban ha logrado lo ha hecho por sus condiciones, nunca he levantado un teléfono para pedir alguna ayuda. Le doy consejos como todo hermano, le recalco lo bueno que hace y lo malo", explica Luis.

Esteban sabe que no es fácil ganarse un espacio en una zaga donde la experiencia aparece por donde se mire.

"Estamos en una institución muy grande donde hay gente de mucha experiencia, como Cummings y Johnny Acosta que son seleccionados nacionales, también está Profirio que tiene mucho bagaje y experiencia. No es sencillo, pero uno lo toma de forma positiva para ganarse un puesto. Uno trabaja para demostrarle al cuerpo técnico que puede jugar, que las condiciones están y hay que tener paciencia", dijo Marín.