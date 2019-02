“Para mí el cambio de formato se me hace una falta de respeto sinceramente. A ninguno de los clubes de Centroamérica les sirve. Me parece que habría que valorarlo porque en las nuevas reglas los equipos mexicanos y de la MLS no juegan ninguna fase previa y solo esperan a los clasificados. Sin embargo, son decisiones de la Concacaf y solo queda adaptarse a las reglas”, afirmó Pedrosa.