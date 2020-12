“El gol es lo que marca la diferencia. En el segundo tiempo les pudimos quitar el balón, presionamos más arriba, creamos opciones de gol, pero no nos alcanzó. Me parece que en la primera parte les dimos “algunos permisos” que aprovecharon y aunque en el segundo tiempo nos vimos mejor. Me parece que nos dejaron vivos, pues en algunos contragolpes nos pudieron anotar. Un gol es accesible. Lo veo muy posible, siempre y cuando no nos anoten”, manifestó Salazar.