Los tibaseños llegaron a estar hasta nueve jornadas sin triunfos y pese a dejar atrás esto, desde febrero no ligan ganes al hilo. Por ahora son terceros, pero la zozobra no pasa para ellos y están más que obligados para el cierre. Si bien, pueden sentirse satisfechos porque le igualaron al Team sobre la hora, hay que ser claro en que jugaron un tiempo completo con un hombre más y estuvieron a segundos de irse con las manos vacías, de no ser por el tanto de Christian Bolaños en el 92′.