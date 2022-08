Herediano volvió a poner las cosas en su lugar. Tras el empate en el juego pasado ante Alajuelense, regresó a la victoria y frente a Guanacasteca sumó el sétimo triunfo en el campeonato en nueve encuentros disputados.

Todo lo contrario para los pamperos, quienes registraron la sétima derrota y la quinta seguida. Guanacasteca viene de perder 4 a 1 ante Sporting, 1 por 2 con la Liga, cayó en dos ocasiones con Guadalupe 1 a 2 y 1 por 0 y en el “Colleya” Fonseca mordió el polvo 3 por 0 contra los florenses.

Lo mejor del primer tiempo sin duda fue el gol de Gerson Torres a los 41 minutos (fue el 2-0). Digo gol, no, fue un golazo, una joya para aplaudir de pie.

Gerson se comió toda la banda derecha y hasta a sus dos marcadores, Yeison Molina y Alejandro Bran, quienes llegaron a dobletearlo, a ahogarlo, pero Torres con una calidad técnica encaró, aceleró y definió. Golazo.

Gerson Torres hizo un golazo ante Guanacasteca y su festejo es pidiendo silencio. El jugador es punto alto en Herediano.

El 1 por 0 lo hizo Jefferson Brenes al 29, anotación que los guanacastecos reclamaron posición prohibida de Keysher Fuller, pero el lateral rojiamarillo estaba bien ubicado al efectuar el servicio.

Para Guanacasteca fue la segunda derrota contra Herediano en el torneo, luego de perder 2 por 0 en el inicio del certamen en el estadio de Nicoya.

Guanacasteca presentó algunas llegadas en los primeros 15 minutos de la parte inicial, incluso tuvo cinco tiros de esquina, pero no aprovecha. Es un cuadro al que le falta poder en la ofensiva y sus números así lo reflejan, pues posee solo cinco tantos a favor y es el cuadro con menos anotaciones de los 12 que participan en el Apertura 2022.

Después del primer tanto, Herediano comenzó a controlar el balón y el partido, y así lo encaminó durante el segundo periodo.

Guanacasteca quiso, lo intentó con aproximaciones a la ofensiva, pero no puede o no tiene con qué.

El cuadro rojiamarillo selló la victoria con la anotación de Juan Miguel Basulto, que le robó la espalda a Jason Ingram, quien no se dio cuenta que el defensa llegaba por atrás ante el centro de Jefferson Brenes y Basulto solo metió la cabeza para aumentar la cuenta.

Jefferson Brenes abrió la cuenta y Juan Miguel Basulto (24) cerró la paliza de 3 por 0 ante Guanacasteca. (Jose Cordero)

Ya son 54 encuentros disputados entre Herediano y Guanacasteca a través de la historia, los rojiamarillos han ganado 31 de ellos, los pamperos 11 y se registran 12 empates.

Por momentos Guanacasteca juega bien, a veces lindo, pasa el balón de pie a pie, pero jugar bonito no es garantía de llegar rápido a sumar los tres puntos. Si no se aprovecha las opciones, si no se anota, el rival no perdona y el “Team”, que llegó a 20 tantos, es el cuadro más goleador del torneo, hizo lo suyo y goleó sin problema.

Buen triunfo de Herediano que no necesitó exigirse al máximo, tuvo algunas ausencias como Yeltsin Tejeda, John Jairo Ruiz y Ariel Soto, castigado con dos partidos de sanción.

Ficha Técnica

Herediano: Esteban Alvarado (Bryan Segura al 65), Orlando Galo, Juan Miguel Basulto, Aarón Salazar, Keysher Fuller, Rawy Rodríguez, Gerson Torres (Jordy Hernández al 74), Jefferson Brenes, Luis Miguel Franco (Douglas López al 61), Anthony Contreras (Marcos Escoe al 74) y Kenneth Vargas (Kennedy Rocha al 61).

D.T.: Hernán Medford.

Los 11 Pamperos elegidos por el Director Técnico Juan Vita para enfrentar a Herediano en el Estadio Colleya Fonseca. 💪🏻❤️💚#SomosADG #LaFuriaDeLaPampa #ElEquipoDeLaProvincia pic.twitter.com/wkaHsyL6Da — Asociación Deportiva Guanacasteca (@ADG_1973) August 31, 2022

Guanacasteca: Rodiney Leal, Haxzel Quirós, Yeison Molina, Jeytland Mitchell, Jason Ingran, Estivel Moreira (José Pablo Córdoba al 51), Alejandro Bran (José Leitón al 64), Raheem Cole (Daniel Aráuz al 51) Joseph Bolaños (Dayron Sánchez al 64), Brandon Aguilera y Brian Calabrese.

D.T.: Juan Vita.

Goles: 1 a 0: Jefferson Brenes al 29. 2 a 0: Gerson Torres al 41. 3 a 0: Juan Miguel Basulto al 61.

Árbitro: Ricardo Montero. Asistentes: Andrés Arrieta y Víctor Robles.

Amonestados: Rodiney Leal, Alejandro Bran, Joseph Bolaños y Dayron Sánchez en Guanacasteca. Jefferson Brenes en Herediano.

Expulsados: No hubo.

Estadio: José Joaquín “Colleya” Fonseca de Guadalupe.

Hora: 3 p.m.