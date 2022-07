Herediano toma fuerza y la Liga intenta asimilar una noche de terror

Herediano fue una aplanadora ante la Liga, hizo lo que quiso con los manudos, quienes tenían 15 partidos sin perder frente a los rojiamarillos.

Fue una noche de terror para Alajuelense que no dio pie en bola en el debut de su técnico Fabián Coito y el goleador panameño Rolando el “Toro” Blackburn.

En cambio en el bando contrario todo les salió a pedir de boca, Hernán Medford, quien nunca ha perdido ante la Liga dirigiendo a Herediano, llegó a su triunfo número diez en 12 compromisos. Volvió a anotar el goleador Anthony Contreras, Jewisson Bennett fue un dolor de cabeza y sacudió las redes y para terminar se lució Rawy Rodríguez, lateral de 19 años quien hizo dos asistencias en el triunfo florense.

30/07/2022 Estadio Colleya Fonseca, Goicoechea. El Club Sport Herediano recibió a la Liga Deportiva Alajuelense, en partido de la tercera jornada de la Copa Promérica, Torneo de Apertura 2022. (Rafael Pacheco Granados)

Al final los aficionados florenses presentes en el Colleya Fonseca se dieron gusto coreándole el ole,ole, ole a la Liga, que nunca exhibió el buen juego que mostró en el choque anterior frente a Guanacasteca.

“El primer tiempo fue parejo, pero nos costó el partido después del segundo gol, Nos anotan el segundo y ellos fueron superiores en el segundo tiempo y eso hay que reconocerlo”, dijo Bryan Ruiz.

Bryan agregó que la Liga no se vio bien en el complemento y no había que buscar ningún tipo de excusas, para él, la victoria del rival fue merecida

“En el segundo tiempo el equipo no se encontró, ellos hicieron una buena jugada en el segundo gol y no hay excusas, Hay que levantarnos y el resultado final es circunstancial, Herediano fue superior y no hay que hacer dramas. Debemos levantarnos, tenemos un calendario con cuatro partidos de visita, el torneo es rápido y hay que levantarse”.

En el bando florense, los jugadores mencionaron que la clave de la victoria está en la unión de grupo y que todos tienen la misión de marcar cuando no tienen la pelota.

“Sabíamos que iba a ser un partido incómodo, duro porque enfrentamos a un gran rival, pero nos preparamos mentalmente. El grupo está unido y en lo grupal e individual pudimos sacar ventaja”, manifestó el joven Jewisson Bennett, quien hizo el tercer gol de Herediano.

Jewisson añadió de que Hernán Medford les pidió no bajar los brazos y entregarse al máximo.

“Se venía hablando de que los partidos son de 90 minutos y hay que jugarlos completos, el profe (Medford) dijo hay que darlo todo y era importante sacar el resultado. Hernan me dio la confianza, me dijo que hiciera lo mió que siempre buscara el mano a mano”, opinó Bennett.

Fabián Coito, técnico de la Liga, expresó que tuvieron cinco minutos fatales en el complemento y es algo que deben corregir para el futuro, hacerse fuertes en defensa, no ser vulnerables cuando el trámite del partido no les favorece.