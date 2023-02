Herediano sigue dando tumbos ante un Grecia que no sabe ganar

El Herediano continúa dando tumbos en el Torneo Clausura 2023, al ceder un empate 1-1 ante el Municipal Grecia, en juego de reposición de la jornda dos.

Los resultados no se le están dando y su técnico, Geiner Segura, lo tiene muy claro. En los proximos 10 días Segura bien podría estarse jugando su puesto, cuando enfrente al Sporting el sábado 4 de febrero; al Santos de Guápiles el martes 7 de febrero y el próximo 11 de febrero a Alajuelense.

Un nuevo traspié o bien la continuidad del mal fincionamiento del cuadro rojiamarillo puede ser determinante para el estratega, máxime que en el Team sus dirigentes tienen poca tolerancia con los entrenadores y más aún con los malos arranques de torneo.

“Aquí hay un patrón de muchos años. Generalmente los arranques le ha costado al Herediano le han costado muchísimo, de allí usted puede ver los diferentes cambios que se han dado, hablemos del cuerpo técnico. Sin embargo, nosotros estamos luchando para sacar los resultados inmediatamente, Sabemos la exigencia y lo que necesitamos es sacar resultados y que mejore día a día”, dijo Segua en conferencia.

Los florenses, quienes vienen de una dolorosa derrota frente a Guanacasteca (0-1) el fin de semana, no lograron superar el cerrojo defensivo de un cuadro griego bien posicionado en defensa y mostrando una vez más serias deficiencias en el ataque; el gran dolor de cabeza de los florenses en los últimos meses.

“Nosotros estamos muy ocupados por sacar el resultado. No tenemos los puntos que quisiéramos tener y haremos un análisis muy profundo. Sé que hay muchos cambios y no es fácil. No estoy conforme con los puntos ni con el juego del equipo, pero siento que ante Grecia mejoramos, pero yo no me engaño de lo que pueda dar el Herediano y tenemos mucho por mejorar”, declaró Segura.

Con el debut del defensor Fernán Faerron tampoco lograron solventar del todo los despistes defensivos e incluso Faerron fue superado en la acción que terminó en el gol griego.

El paraguayo Fernando Lesme se quitó la marca de Faerron y remató fuerte, por lo que el meta Brayan Segura rechazó y Johan Bonilla Bomilla aprovechó el rechazo para anotar el 1-0 al minuto 12.

Sin embargo, en el cierre del primer tiempo Jefferon Brenes aprovechó una acción muy similar para emparejar los cartones. Kenneth Vargas se impuso a su celador y remató potente para que el meta Alfonso Quesada rechazara el envío, lo que aprovechó Brenes para adelantarse a la zaga local y marcar el 1-1 al 45+1 que definió el marcador que no se movió más.

Por su parte, los griegos después de cuatro compromisos aún no conocen la victoria y se mantienen en la parte baja de la tabla de clasificación.