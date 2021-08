Herediano se olvidó cómo ganarle a Alajuelense

El cubano Marcel Hernández supera a una endeble y despistada zaga del Herediano. (Alonso Tenorio )

La goleada que le propinó este sábado Alajuelense al Herediano por 4-1 se convirtió en el partido número 12 en forma consecutiva en que los florenses no ganan frente a los erizos.

Con siete derrotas y cinco empates, el Team se ha visto ampliamente superado desde diciembre del 2019, cuando vencieron por última vez a los rojinegros por 1-0 en el partido de ida de la final del Torneo de Apertura del 2019, de acuerdo con las estadísticas del periodista Luis Quirós.

Según Quirós, los manudos mantienen una supremacía en el Alejandro Morera Soto, donde no han perdido frente a los florenses en 14 partidos. La última victoria de los heredianos en la casa manuda data del 2017.

Sin duda, los grandes pecados que cometieron los rojiamarillos en defensa fueron parte de los motivos de la debacle de los pupilos del mexicano David Patiño, quienes venían de sumar dos victorias ante Saprissa (2-3) y Pérez Zeledón (1-0).

Tres de los tantos recibidos ante Alajuelense fueron de acciones a balón parado: dos en tiro de esquina y uno de tiro libre, donde los defensas florenses dieron demasiadas libertades en las marcas que al final pesaron en el resultado.

Yendrick Ruiz, anotador del gol florense, comentó que no pueden poner excusas y Alajuelense les ganó bien ante las desatenciones cometidas.

“Dejamos de hacer cosas que veníamos haciendo en los anteriores partidos, sobre todo en la bola muerta, cuando Alajuelense atacaba. Son cosas que debemos mejorar, porque estas cosas no nos puede pasar si queremos pelear en las primeras posiciones”, comentó Ruiz.

Yendrick, quien llegó a 125 goles en la Primera División, igualando a Juan Carlos Arguedas y Guido Peña, reiteró que cometieron demasiadas equivocaciones.

“Creo que no mostramos las cosas buenas que hicimos en los anteriores compromisos. No nos pueden pasar estras cosas. Alajuelense nos ganó bien y no podemos dejar estas cosas porque nos vemos mal. Este no es el Herediano que venía demostrando cosas buenas en los juegos anteriores”, comentó Ruiz.