Herediano se lleva al héroe de Cartaginés

Herediano anunció el regreso de Jorge Arturo Campos, quien fue el héroe de Cartaginés en la final. Arturo ingresó de cambio en el estadio Morera Soto e hizo el gol con que los brumosos empataron a la Liga.

Campos, quien con esa anotación le dio el cetro a Cartaginés, estaba a préstamo en el cuadro blanquiazul.

[ Jafet Soto tendrá última palabra sobre continuidad o no de héroe del Cartaginés ]

Campos es ficha de Herediano, le resta un año de contrato y su préstamo con los blanquiazules terminó con el último partido del Torneo de Clausura 2022. Es por esto que será Jafet Soto, gerente rojiamarillo, quien tenga la última palabra sobre una extensión para que continúe en la Vieja Metrópoli o si debe volver con el Team.

Informamos que el futbolista Arturo Campos regresa a su casa el Club Sport Herediano como refuerzo de esta temporada”, indicó Herediano en sus redes sociales.

Al terminar el Clausura 2022, Campos había manifestado su deseo de seguir con Cartaginés porque pasó mucho tiempo lesionado y se recuperó gracias a la ayuda que le brindó el club.

“Por agradecimiento yo quiero seguir con Cartaginés, porque ellos me ayudaron a recuperarme de la lesión. Pasé mucho tiempo lesionado, incluso hasta pensé dejar el fútbol, pero ellos me ayudaron y me gustaría continuar, pero tengo que hablar con Jafet, porque estoy a préstamos”, había manifestado Campos durante las celebraciones con los brumosos.

Además de Jorge Arturo Campos, Herediano ya había confirmado los refuerzos de Anthony Contreras y Douglas López. En las primeras fechas del certamen perderán a Yendrick Ruiz por lesión.