Herediano sacó su versión más resultadista

Al Herediano ya lo vimos jugar muy bien, dar espectáculo y hasta golear. Sin embargo, su deuda en las últimas fechas eran los resultados y así lo reclamaba el propio técnico Jeaustin Campos.

El atacante del Herediano, José De Jesús Godínez es el goleador y el gran referente florense en el ataque. San Carlos lo sufrió. (Jose Cordero)

Ante tal pedido del entrenador, el Team se puso el traje de resultadista y con algo de sufrimiento y hasta alejado de su esencia, se impuso 2 a 1 sobre un aguerrido San Carlos. Este respiro hace que meta más presión en la parte alta y tenga a la vista a los líderes.

Esta versión de los florenses no es la que se le exige a un equipo armado a más no poder. Claro, se entiende que en la tabla solo valen los puntos y es que el fin de semana Jeaustin habló de frustración y de la necesidad de golpear con un martillo de hierro y no “de huele”, como lo venían haciendo.

La frase de Campos hacía referencia a que generan mucho, buscan el arco y dominan; no obstante, nada de eso se traducía en victorias y, por el contrario, Saprissa y Alajuelense se alejaban cada vez más en la punta.

Ojo, no es que Herediano se metió atrás frente a los norteños y no propuso. Eso jamás. Es cierto que empezó con fuerza, tuvo tres ocasiones clarísimas en siete minutos y en el 21′ concretó desde el punto de penal, por intermedio de José De Jesús Godínez.

Eso sí, una vez con la ventaja, la historia fue muy distinta: cedió la posesión al rival, se metió más atrás, optó por la contra y pasó uno que otro apuro.

San Carlos tuvo a Herediano en sus manos

San Carlos está lejos de ser uno de los protagonistas del Torneo; es más, vive entre carencias y es penúltimo del Apertura 2023. Por algo tuvo que cambiar de entrenador y recurrir a Luis Marín.

De igual forma, los norteños tuvieron en sus manos a Herediano y en el segundo tiempo dominaron a placer. Sin embargo, a este equipo le falta jerarquía y pese a llegar en varias ocasiones, nunca pudo empatar.

Marín le cambió un poco la cara a los Toros en los pocos entrenamientos que realizó desde el domingo. No obstante, le sigue faltando un hombre gol, que castigue. De momento, Álvaro Saborío apenas se acopla y no es claro si será la respuesta.

Pese a contar con la posesión, a llegar una y otra vez y hasta convertir al portero Alexandre Lecano en protagonista, en lugar de igualar, San Carlos recibió otro tanto en el 85′. El juvenil Andy Rojas castigó con potencia, tras pase de José de Jesús Godínez.

El duelo estaba resuelto, sin embargo, casi que como premio a su insistencia, San Carlos descontó en el 86′ por intermedio de Roberto Córdoba. Al final, no le alcanzó para más y sumó su quinta derrota en nueve fechas (solo un gane).

Herediano y San Carlos rindieron un homenaje al técnico Erick Rodríguez, quien perdió la vida en la gira de la Selección de Costa Rica por Europa.

Ficha del juego:

- Herediano: 2

Titulares: Alexandre Lezcano, Everardo Rubio, Andy Rojas, Juan Miguel Basulto, Allan Cruz, Fernán Faerrón, Eduardo Juárez, Ronaldo Araya, Elías Aguilar, Darryl Araya y José De Jesús Godínez. DT. Jeaustin Campos.

Cambios: Yeltsin Tejeda (Aguilar, al 59′), Keysher Fuller (Cruz, al 68′), Gerson Torres (Godínez, al 85′) y Keyner Brown (Araya, al 85′).

- San Carlos: 1

Titulares: Jason Vega, Reggy Rivera, Erick Cabalceta, Yurguin Román, Gabriel Leiva, Marcos Mena, Andrey Soto, Joseth Peraza, Jonathan McDonald, Wílmer Azofeifa y Fabián Arroyo. DT. Luis Marín.

Cambios: César Yanis (Mena, al 46′), Roberto Córdoba (Azofeifa, al 56′) y Álvaro Saborío (McDonald, al 67′),

Goles: 1-0 (22′): Godínez (penal). 2-0 (85′): Rojas (Godínez). 2-1 (86′): Córdoba (Yanis).

Árbitros: Rigo Prendas con Danny Sojo, Paúl Robles y Yazid Monge.

Estadio: Colleya Fonseca, 6 p. m.