“¡Hemos fallado, pero rendirse no es opción!”, pregonan en las redes sociales de la institución que pasa por una racha negativa, no solo por cosechar tres pérdidas al hilo, sino, ademá,s por el bajo rendimiento de varias de sus principales figuras y además la inestabilidad en el banquillo, tras el paso del colombiano Jaime de la Pava, quien arrancó el torneo y la posterior contratación de Paulo César Wanhope; sin embargo, los resultados no se les han dado.