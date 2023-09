Herediano pierde a uno de sus máximos dirigentes ante sorpresiva renuncia

En un comunicado de prensa, el Club Sport Herediano anunció este jueves la renuncia de uno de sus pilares y presidente de Fuerza Herediana.

“Juan Carlos Retana dejó su puesto este jueves como jerarca de la institución después de cinco años al frente de Fuerza Herediana”, según indicó el club.

Durante su tiempo en la institución florense, Retana, quien reemplazó al estadounidense David Patey, fue parte de los títulos rojiamarillos en los años 2018, 2019 y 2021 a nivel nacional. Mientras que en el campo internacional ganó la Liga Concacaf en 2018.

“En nombre de toda la institución, tanto Fuerza Herediana como el Club Sport Herediano, le agradecemos su contribución al crecimiento de nuestro equipo en los últimos años”, se agregó en la misiva.

Por el momento, el club no ha dado a conocer quién será su sustituto, por lo que el resto de la junta directiva estará valorando las opciones, y en los próximos días se dará a conocer. Aunque medios de prensa asegura que el nuevo jerarca sería Jafet Soto Molina.

En una extensa carta a los aficionados el hoy expresidente escribió: “Hoy creo firmemente que Dios me pide que entregue este puesto y me disponga a iniciar una nueva aventura dónde Él decida. Dónde Él me lleve”.

“Así que me despido hoy con un corazón agradecido y con nostalgia, pero convencido de que esta es la decisión que se pide de mí, y no puedo hacerlo bien, sino agradezco a quienes enriquecieron mi vida en esta travesía inolvidable de cinco años”, manifestó Retana.

El también abogado agradeció la confianza del gerente general Jafet Soto y el resto de sus compañeros.

“Quiero agradecer a mis compañeros de junta directiva, por la paciencia, las risas, los buenos momentos, las victorias y fracasos celebrados, su apoyo y colaboración. Gracias por lo compartido y aprendido”.

“A Jafet, mi amigo, simplemente puedo decir: gracias. hermano. Seguiré a tu lado en lo que me necesites. A toda la administración, mi admiración y respeto, lleno de cariño por su trabajo, su disposición, su trato, sus muestras de afecto”, añadió.