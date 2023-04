Herediano obligó a Alajuelense a firmar un acuerdo nada rentable

Firmar un 1 a 1 en Fello Meza de seguro no era nada rentable para Alajuelense y Herediano, si se les preguntaba previo al duelo. Claro, si se valora el contexto de todo lo que ocurrió, es muy factible que los rojinegros sientan que este trato no les dio réditos, mientras que la conclusión florense e que no perdieron nada.

